جامعة الإسماعيلية الأهلية تعتمد نتائج الفرقة الأولى والثانية بطب الأسنان

الإسماعيلية-صبرى غانم

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الطلاب الناجحين من الفرقة الأولى والثانية بكلية طب الأسنان جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، مشيداً بجهودهم وإصرارهم على تحقيق التفوق الأكاديمي، مُتمنياً لهم دوام التوفيق في مسيرتهم التعليمية والمهنية.

وقام الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بإعتماد نتائج الفرقة الأولى والثانية بكلية طب الأسنان للعام الدراسي الحالي، حيث بلغت نسبة النجاح العامة في الفرقة الأولى 76%، بينما حققت الفرقة الثانية نسبة نجاح 87.6%.

كما أعلن الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أسماء الطلاب الخمسة الأوائل على الفرقة الأولى وهم: الطالبة آلاء محمد السعيد في المركز الأول، روان فهمي حلمي في المركز الثاني، آلاء محمد محمد في المركز الثالث، محمد عبد السلام السيد في المركز الرابع، ومحمد علي محمد علي في المركز الخامس.

أما بالنسبة للفرقة الثانية، فأعلنت الدكتورة غادة حداد، عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أسماء الطلاب الخمسة الأوائل، وهم: الطالبة نهر أحمد حسن في المركز الأول، محمد عادل إبراهيم في المركز الثاني، ضي مجدي مصطفى في المركز الثالث، ميار شريف أحمد في المركز الرابع، ومجدي عبد المنعم جبر في المركز الخامس.

تأتي أعمال رصد ومراجعة وإعلان النتائج بإشراف عام من الدكتورة داليا فياض، عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان، والدكتورة مروة شرعان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ميرهان المنسي، منسق برنامج طب الأسنان.

