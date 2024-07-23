تموين شمال سيناء: تكثيف الحملات للسيطرة على الأسواق وملاحقة المخالفين

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية تموين شمال سيناء، أنه في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، قامت الأجهزة الرقابية بمدينة الحسنة بحملة تموينية مكثفة، استهدفت الحملة المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات السوبر ماركت ومحلات الجملة ومستودعات البوتاجاز.



أسفرت جهود الحملة عن تحرير عدد من المحاضر في مجالات مختلفة، حيث تم تحرير: 8محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 7محاضر لعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية، محضر غلق لمستودع بوتاجاز في منطقة الجفجافة، محضر لعدم الإعلان عن الأسعار لمحطة وقود بالجفجافة.

وتستمر الحملات التموينية على مستوى المحافظة لملاحقة المخالفين والمتلاعبين بالأسواق، وضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع للمواطنين.

خصصت مديرية التموين بمحافظة شمال سيناء أرقامًا لتواصل المواطنين معها في حال وجود أي شكاوى تتعلق بالخدمات التموينية في مختلف المناطق.

وصرح صلاح سلمي، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، قائلاً: "تهيب مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمواطنين ان يصبحوا إيجابيين لدعم المسؤولين والتكاتف معهم لضمان حصولهم على حقوقهم."

وأوضح سلمي أنه في حال وجود أي شكوى، يمكن للمواطنين التوجه إلى مقر مديرية التموين والتجارة الداخلية بجوار سنترال العريش الرئيسي، أو التواصل عبر الهاتف والفاكس على الرقم 3351027. كما يمكنهم إرسال شكوى عبر تطبيق واتساب لوكيل المديرية على الرقم 01062129665.

وأشار إلى أنه يتم تلقي الشكاوى على مدار الساعة، بشرط كتابة اسم الشاكي كاملاً. وأضاف أن المديرية تسعى لتقديم أفضل الخدمات التموينية للمواطنين والتأكد من توافر المواد الغذائية والتموينية في جميع أنحاء المحافظة.

وأكد سلمي أن المديرية تعمل على زيادة الرقابة على الأسواق والمخابز لضمان جودة المنتجات والخبز المقدم للمواطنين. وأشار إلى أنه تم تشكيل فرق تفتيش ميدانية تقوم بجولات دورية لمراقبة المحلات والمخابز وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والتموينية.

و دعا سلمي المواطنين إلى التعاون مع المديرية والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مشكلات تواجههم، مؤكداً أن الهدف هو توفير خدمات تموينية متميزة تلبي احتياجات المواطنين في شمال سيناء.