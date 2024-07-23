تعرف على طبيعة مدارس الأحد فى الطائفة الإنجيلية

كتب: محمد الأحمدى

تعتبر مدارس الأحد من أهم الأنشطة التعليمية في الكنيسة، حيث تحتفل الكنيسة بذكرى رحيل مؤسسها القديس أفندى حبيب جرجس في 21 أغسطس المقبل، حيث تعتبر حلقات درس تعقد كل أحد فى الكنائس المصرية المختلفة، وتهدف لترسيخ مبادئ التربوية القبطية فى نفوس الأطفال وتخلق جيلًا محبًا للسلوك المسيحى، وتقسم فصول التربية الكنسية بالمراحل الدراسية للأطفال حتى الفتيان بالمرحلة الثانوية.

ويقول القس ويلسن نجيب راعى الكنيسة الإنجيلية في دندرة بقنا فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن عام 1893 كانت الطائفة الإنجيلية أول من أدخلت مدارس الأحد على يد مترى صليب الدويرى وبعده الأرثوذكس كان على يد حبيب بيك جرجس سنة 1902.



وذكر أن مدارس الأحد في الكنيسة الإنجيلية بها ترانيم خاصة بالأطفال بجانب دراسة تعاليم الكتاب المقدس ويكون هناك لقاءات خاصة بالترانيم وهناك متخصصين فى ترانيم الأطفال وكانت فترة من الفترات فريق الحياة الأفضل يقوم بعمل ألبومات خاصة للأطفال.