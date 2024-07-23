تعرف على الولايات الأمريكية الداعمة لهاريس في سباق الانتخابات الرئاسية

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أعلنت حاكمة ولاية "ميشيجان" الأمريكية جريتشن ويتمر، الإثنين، دعمها لكامالا هاريس نائبة الرئيس جون بايدن ، لخوض سباق الانتخابات الرئاسية القادمة عن الحزب الديمقراطي .



وأشادت ويتمر - وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية - بقدرة هاريس على الفوز بأصوات سكان الولاية، مضيفة : " لا يمكن السماح لدونالد ترامب بالاقتراب من البيت الأبيض" .



من جانبه، أعرب حاكم ولاية "نورث كارولينا" الأمريكية روي كوبر ، عن تأييده لهاريس كمرشحة رئاسية للحزب الديمقراطي في الانتخابات القادمة، وقال أنه سيعمل معها في جميع أنحاء البلاد، وسيبذل كل ما في وسعه لمساعدتها للفوز في سباق الانتخابات الرئاسية.



وحول ما تردد عن كونه المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس، رفض كوبر التعليق على هذه الأنباء في الوقت الحالي، وأضاف : " يجب التركيز خلال هذا الإسبوع على التأكد من فوز هاريس بترشيح الحزب الديمقراطي لها" .



وأوضح أنه من السابق لأوانه الحديث عن منصب نائب الرئيس، كما رفض التعليق حول ما إذا كان سيفكر في الانضمام إلى هاريس إذا طلب منه ذلك، معربا في الوقت ذاته عن تقديره لكل من يتحدث عنه لشغل هذا المنصب.



بدوره، قال حاكم ولاية "مينيسوتا" الأمريكية تيم فالز، إن هاريس تحظى بدعم كامل منه، وذلك في منشور على منصة "إكس" تويتر سابقا .



أما حاكم ولاية "ويسكونسن" توني إيفرز، فقد أعرب عن تأييده لهاريس كما أوضح أنه يمكنها التغلب على دونالد ترامب وأنه سيبذل كل ما بوسعه من الْآنَ وحتى الخامس من نوفمبر للمساعدة في حدوث ذلك الأمر.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أمس (الأحد) أنه لن يترشح في الانتخابات الأمريكية القادمة، معلنا تأييده لترشح نائبته كامالا هاريس لخوض السباق الرئاسي.

من جانبها، قالت هاريس إنها تتشرف بالحصول على تأييد الرئيس بايدن وتسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.