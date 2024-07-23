تسليم 349 سماعة طبية لذوى الهمم بقرى ونجوع الفيوم ضمن جهود التحالف الوطنى

الفيوم رباب الجالى

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى وما يقدمه من جهود بمحافظة الفيوم وفى إطار تقديم خدمات فى المجال الطبى لمساعدة أصحاب الهمم غير القادرين ورفع المعاناة عنهم، شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم جمعية الأورمان فى تسليم 349 سماعة طبية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى على مستوى قرى ومراكز محافظة الفيوم.

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، حرص وزارة التضامن الاجتماعي على دعم زوى الهمم وتقديم لهم أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية والعديد من الخدمات والتدخلات الأخرى.



من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، انه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية، مؤكداً أن تسليم السماعات الطبية بمثابة مشروع تنموى للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين .



وأشار إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى الفيوم وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.



وأضاف أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى قدمت فى جانب تسليم السماعات الطبية على مدار الأعوام السابقة عدد 7681 سماعة طبية.

جدير بالذكر أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تسليم السماعات الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.



