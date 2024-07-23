تسليم تكلفة تركيب وصلات مياه مجانية لـ500 أسرة من الأولى بالرعاية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، تسليم شيك بمبلغ 902 ألف جنيه مقدم من جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإستكمال المرحلة السادسة لتوصيل مياه الشرب لعدد 500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن ( الحسينية – صان الحجر - منشأة أبو عمر) وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

ثمن محافظ الشرقية التعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجمعية الأورمان في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجاً دون تحملهم أي أعباء مالية مشيراً إلى أن الجمعيات الأهلية أصبحت تمثل شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة والإستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية والمساهمة في رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

ومن جانبه أشار أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي إلى استمرار التعاون مع كافة الجهات والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

بينما أوضح سيد الشوربجي مدير عام جمعية الاورمان بالشرقية أن خطة عمل الجمعية خلال الفترة القادمة تهدف إلى تحقيق العدالة الإجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياة ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودي الدخل وذوي الإحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بالرعاية ليحيوا حياه كريمة مؤكداً على الإستمرار في العمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم.

حضر المراسم المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والأستاذ أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي والدكتورة مي عزت مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى سيد الشوربجي مدير عام جمعية الأورمان بالشرقية، محمد الصادق وكيل مديرية التضامن الإجتماعي.