ترامب يحول هجومه من "جو النائم" إلى "كامالا الكاذبة" بعد ترشحها للرئاسة

كتبت : نهال أبو السعود

من المعروف عن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أنه دائما ما يطلق ألقابا على خصومه السياسيين، فعلى سبيل المثال دائما ما يقول "جو النائم" أو "جو الملتوى" عند حديثه عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومع ظهور كامالا هاريس كمنافس ديمقراطى له فى انتخابات الرئاسة الامريكية، كثف المرشح الجمهورى هجومه عليها وغير لقبها من "كامالا صاحبة الضحكة الغريبة" إلى "كامالا الكاذبة".

فى منشور على تروث سوشيال كتب ترامب : إن كامالا هاريس الكاذبة، "قيصرة الحدود" التى عينها بايدن والتي لم تقم قط بزيارة الحدود، والتي أدى عدم كفاءتها إلى جعلنا أسوأ وأخطر حدود في أي مكان فى العالم، لديها أرقام رهيبة للغاية ضد شاب رائع وذكي يدعى دونالد ترامب! احذروا مما تتمنون، أيها الديمقراطيون؟؟؟ " وأضاف شعار حملته الانتخابية MAGA 2024 -لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.



ومع ذلك، فإن هاريس بالفعل موضوع إساءة عبر الإنترنت، وقالت يوم الاثنين في أول خطاب لها منذ انسحاب بايدن إنها تعرف "نوع ترامب" من أيام ملاحقتها القضائية قائلة: "المفترسون الذين يسيئون معاملة النساء، والمحتالون الذين يخدعون المستهلكين، والمخادعون الذين ينتهكون القواعد لتحقيق مكاسبهم الخاصة.

ووفقا لنيوزويك، نفى ترامب جميع الادعاءات القانونية ضده ويقول إنه موضوع ملاحقة سياسية و"حرب قانونية"، على الرغم من أن هيئة محلفين في نيويورك وجدته مسؤولاً عن الاعتداء الجنسي وأدانته أخرى جنائياً بتهمة تزوير السجلات التجارية.

فى منشوراته على موقع تروث سوشيال سخر ترامب أيضًا من هاريس بسبب عدم شعبيتها كنائبة للرئيس، وكتب: "استطلاع رأي NBC News: كامالا هاريس الكاذبة هي نائبة الرئيس الأكثر كراهية في التاريخ واو، هذا ليس مقطعًا صوتيًا رائعًا!"، ومن المحتمل أن ترامب كان يشير إلى استطلاع رأي أجرته شبكة إن بي سي عام 2023 والذي وجد أن كامالا هاريس حصلت على نسبة موافقة صافية بلغت -17 %، وهو أدنى معدل موافقة على وظيفة نائب رئيس في تاريخ استطلاع الرأى.

هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها ترامب لقب "الكاذب" على خصم سياسي. هاريس الآن في صحبة المرشحة الرئاسية لعام 2016 "الكاذبة هيلاري كلينتون"، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق "الكاذب جيمس كومي"، وحتى السناتور تكساس "الكاذب تيد" كروز.

تأتى الإهانات في الوقت الذي يتحرك فيه ترامب لتركيز هجماته على هاريس، التى من المرجح أن تكون منافسته الرئاسية فى انتخابات نوفمبر. فى مقطع تم إصداره بعد المناظرة الرئاسية في 27 يونيو، توقع ترامب أن ينسحب بايدن ويحل محله هاريس، الذي وصفه بأنه "سيئ للغاية" و"مثير للشفقة"، وكان لديه العديد من الألقاب لبايدن بما في ذلك "جو الملتوى" و "جو البطىء" والأكثر شهرة "جو النائم".