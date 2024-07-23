تجديد حبس لصوص ألقوا طفلا من شقة بالمعصرة

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس 5 لصوص 15 يوما على ذمة التحقيق، فى اتهامهم بإلقاء طفل من الشرفة، بعدما شاهدهم، وهم يسرقون متعلقات من شقة سكنية والده.

وكشفت التحريات فى واقعة إلقاء 5 أشخاص لطفل من شرفة شقته فى المعصرة، أن المجنى عليه شاهد المتهمين أثناء محاولتهم سرقة شقة والده فأمسكوا به خوفا من افتضاح أمرهم وألقوه من الشقة بالطابق الخامس، لتأمر النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

البداية بتلقى قسم شرطة المعصرة، إخطارا من المستشفى بوصول طفل مصاب بكسور فى أنحاء متفرقة من جسده، على الفور انتقل رجال المباحث إلي محل البلاغ، وباستجواب أهل المجني عليه أفادوا بقيام 5 أشخاص بمحاولة سرقة مسكن والد المجني عليه، وتصادف وجوده، وحاول مقاومة المتهمين فقاموا بإلقائه من الطابق الخامس.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث القسم من القبض علي المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.