تتدفق حمم بركانية جديدة من بركان إتنا فى إيطاليا

فاطمة شوقى

تدفقت حمم بركانية جديدة من بركان إتنا في إيطاليا، كما أصدر انبعاثات من الرماد، وزاد متوسط اتساع الهزة البركانية بشكل أكبر اليوم الثلاثاء، وتبقى مصادر الهزة في منطقة فوهة فوراجين على ارتفاع حوالى 3000 متر فوق سطح البحر ، حسبما قالت صحيفة الجورنال الإيطالية.

وسجل بركان إتنا، أعلى وأنشط بركان في أوروبا ويقع في صقلية جنوبى إيطاليا، ثوراناً جديداً ، مولداً تدفقات من الحمم البركانية وعموداً من الرماد يبلغ ارتفاعه حوالى 6000 متر.



وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين (INGV) في بيان له إلى أنه يقوم بتقييم نشاط إتنا في حالة حدوث طوارئ محتملة، وأشار أيضًا إلى أن كاميرات المراقبة المثبتة بالقرب من البركان التقطت أن فوهة فوراجين بدأت بطرد الحمم البركانية، وبلغ النشاط ذروته بعمود مثير للإعجاب من الرماد الذي تحرك شرقا، مما أثر على مدينتى أتشيكاستيلو وفياجراندي.



أثر نشاط الحفرة على مدينتي أتشيكاستيللو وفياجراندي في صقلية مع سقوط جزيئات وانخفاض جودة الهواء، وتركزت إشارات الهزة في الحفر على ارتفاع 3000 متر فوق سطح البحر، فيما كان النشاط تحت الصوتي منخفضا ويقع بشكل رئيسي في الحفرة الجنوبية الشرقية.



واندلع بركان إتنا وسترومبولى، وهما من أكبر البراكين في إيطاليا، ما رفع مستويات التأهب في البلاد، التي اضطرت إلى إغلاق مطار كاتانيا، الأقرب إلى النقاط الساخنة، بشكل جزئى، وتحويل الرحلات الجوية إلى مطار باليرمو، حيث سجل كلاهما قذفًا للحمم البركانية والرماد، وفقًا لما أفاد به المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين.