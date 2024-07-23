بوتين: التعاون في مجال الطاقة أحد أهم مكونات العلاقات مع الصين

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن التعاون في مجال الطاقة يعد أحد أهم مكونات العلاقات بين روسيا والصين.



ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" عن بوتين قوله : "العلاقات بين روسيا والصين تتطور بشكل ديناميكي بما يتماشى مع الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي،وكان أحد أهم مكونات هذه العلاقات تقليديًا هو التعاون في مجال الطاقة،والذي أصبح أخيرا مكثفًا ومثمرًا بشكل خاص".



وأكد - خلال كلمته أمام المشاركين والمنظمين والضيوف في منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني السادس -أن إمدادات موارد الطاقة الروسية إلى الصين تصل اليوم إلى كميات قياسية،وأن التعاون بين الدولتين في قطاعات النفط والغاز والفحم والكهرباء يتوسع بشكل منهجي.



وأشار إلى أن منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني،الذي يجمع ممثلين عن الإدارات الحكومية ذات الصلة ودوائر الأعمال والخبراء في البلدين، يؤدي دورًا حيويًا في ضمان إجراء حوار مباشر وبناء حول قضايا الساعة للتعاون في هذه الصناعات المهمة.