بروتوكول تعاون بين الصحة والتأمين الصحى بالغربية لفتح عيادات مسائية بالمستشفيات

الغربية - مصطفى عادل

وقع الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور تامر مدكور مدير عام فرع التأمين الصحى بالغربية، بروتوكول تعاون للتوسع فى العيادات المسائية في المستشفيات العامة بمحافظة الغربية، ليشمل خدمة مرضى التأمين الصحى، لتخفيف المعاناة عن المرضى وكذلك المنتفعون من مرضى التأمين الصحى.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبإشراف الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور تامر مدكور مدير عام فرع التأمين الصحي بالغربية، لتحسين جودة الخدمات الصحية، بين التأمين الصحي بالغربية ومديرية الشؤون الصحية بفتح عيادات مسائية بالمستشفيات العامة في محافظة الغربية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضي ومرضى التأمين الصحى.

وتضمن البروتوكول، فتح العيادات المسائية يوم السبت القادم بمستشفيات المحلة العام، وكفر الزيات العام وزفتي العام، وسمنود العام بالتخصصات المختلفة وذلك من الساعة 4:00 مساء إلي الساعة 8:00 مساء.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن هذا التوسع مخصص لتوفير خدمات صحية عالية الجودة في أوقات مرنة تناسب جميع الأشخاص، من خلال افتتاح العيادات المسائية، نسعى لتقليل الازدحام خلال ساعات النهار وتخفيف الضغط على العيادات الصباحية بالتأمين الصحى، مما يتيح للمرضى الحصول على الرعاية الصحية اللازمة في أوقات أكثر ملاءمة لهم من خلال العيادات المسائية بالمستشفيات العامة، وتقديم خدمة صحية متميزة للجميع.



وأضاف أن الهدف من فتح العيادات المسائية هو ضمان تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للجميع، سواء كانوا من المنتفعين بالتأمين الصحي أو غير المنتفعين، لذا فإن هذه العيادات تخدم جميع أبناء المحافظة، حيث تشمل العيادات جميع التخصصات الطبية لمختلف الحالات الصحية وذلك لتقديم أفضل الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع.