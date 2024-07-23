بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.. محافظ الفيوم يدشن مبادرة "دكان الفرحة"

الفيوم رباب الجالى

دشن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مبادرة " دكان الفرحة"، لتوزيع 30 ألف قطعة ملابس للأسر الأولى بالرعاية بالمناطق والقرى الأكثر احتياجاً، بالتعاون بين المحافظة، وصندوق "تحيا مصر"، و"جمعية صلاح الدين" بالفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، وجبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، وياسر عبدالهادي وكيل مديرية التضامن، والمستشار أحمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة "جمعية صلاح الدين" بالفيوم، ومنار سرحان المدير التنفيذي للجمعية، والمهندس عبدالرحمن مراد أمين الصندوق، والدكتور محمد عثمان عضو مجلس إدارة الجمعية، كما حضر الاجتماع ممثل صندوق "تحيا مصر".

أكد محافظ الفيوم، خلال فعاليات تدشين مبادرة " دكان الفرحة"، لتوزيع 30 ألف قطعة ملابس للفئات الأولى بالرعاية، على أهمية العمل المشترك والتعاون البناء والمثمر، بالتنسيق بين الجهات الحكومية من جانب، والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني من جانب آخر فى إطار من القانون، بمختلف القطاعات الخدمية ومجالات تدخلات الحماية المجتمعية، بما يعود بالنفع على المواطنين بالمناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

وثمن المحافظ، جهود صندوق "تحيا مصر" وكذا جهود "جمعية صلاح الدين" بالفيوم، مقدماً لهما الشكر لدورهما الفاعل والبناء وجهودهما القوية، بشأن تدخلات الحماية الاجتماعية المتنوعة المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، في إطار الرؤية المشتركة مع المحافظة للتكافل الاجتماعي، موضحاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤكد دائماً وباستمرار على أن المواطن يأتى كأولوية في اهتمامات الدولة المصرية، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

ومن جانبهم، قدم وفد "جمعية صلاح الدين" بالفيوم، وممثل "صندوق تحيا مصر" التهنئة للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتجديد ثقة القيادة السياسية واستمراره محافظاً للفيوم لفترة ثانية، كما قدموا التهنئة للدكتور محمد التوني نائب المحافظ، بثقة القيادة السياسية بتوليه نائباً لمحافظ الفيوم، مشيرين إلى أهمية العمل من خلال التنسيق مع محافظة الفيوم، في مختلف مجالات الحماية المجتمعية وتوفير الخدمات للفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح، نائب رئيس مجلس إدارة "جمعية صلاح الدين" بالفيوم، أنهم اليوم بصدد تدشين معرض مبادرة "دكان الفرحة"، لتوزيع عدد 30 ألف قطعة ملابس، لعدد 3000 أسرة بواقع عدد 10 قطع ملابس لكل أسرة، بالتنسيق مع صندوق "تحيا مصر" و"بنك الكساء"، موضحاً أن تلك الفاعلية هى الرابعة خلال هذا العام التى تمت بالتشبيك مع صندوق "تحيا مصر"، فقد سبقتها فاعليات تجهيز العرائس، ومساعادات شهر رمضان الفضيل، ولحوم الأضاحي، بجانب التنسيقات مع "بنك الكساء"، وعدد من الجهات الشريكة.

وأضاف، أن جمعية صلاح الدين بالفيوم، نفذت العديد من تدخلات الحماية الاجتماعية، منذ يناير 2024 حتى الآن شملت، تنظيم معرض "ستر وغطاء" لتوزيع 20000 قطعه ملابس، وتوزيع 20000 كرتونه مواد غذائيه بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، وإعداد 60 الف وجبه مطهيه خلال شهر رمضان المبارك، من خلال منفذ الطهي الرئيسي بمدينة الفيوم، وعدد 12 منفذاً للطهى بمراكز المحافظة المختلفة، بجانب توزيع 3000 كرتونه مواد غذائيه بالتعاون مع مؤسسه "حياة كريمة"، كما تم تنفيذ حفله لعدد 1100 طفل يتيم، وتم توزيع الهدايا عليهم، كما تم تنظيم حفل الزواج الجماعي، لتجهيز 190 عروسة، بالاجهزه الكهربائية والمستلزمات المنزلية، وتم ذبح عدد 55 رأس عجول أضحيات، بجانب توزيع 12 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية.