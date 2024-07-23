انطلاق مؤتمر الذكاء الاصطناعى وآفاق تطوير منظومة المنهج بكلية التربية جامعة طنطا

الغربية – مصطفى عادل

شهدت كلية التربية جامعة طنطا، انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لقسم المناهج وطرق التدريس، بعنوان الذكاء الاصطناعي، وآفاق تطوير منظومة المنهج تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد الحسيني هلال عميد الكلية، والدكتورة فاتن عبد المجيد فوده، رئيس القسم وذلك حضورياً بالكلية، وأون لاين "زوم".

وشارك بالمؤتمر الدكتور أسامة عبد الرؤف عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية ، والدكتور محمد سيف محاضر ومدرب الذكاء الاصطناعي ومجالات الابداع بجامعة النيل كمتحدثين رسميين، وعدد كبير من الاساتذة بالكلية.

وتتضمنت الفاعليات عرض 21 بحثا " ورقة عمل، بجانب ورش العمل بمشاركة أكثر 300 مشارك من اعضاء هيئة تدريس والباحثين من الكلية ومن مختلف الجامعات الأخرى.

وخرج المؤتمر بمجموعة توصيات علمية، لتطوير منظومة المنهج، في ضوء التطبيقات المستحدثة للذكاء الاصطناعي.

وفى ختام المؤتمر تم تكريم عدد من أساتذة القسم خلال الـ3 سنوات السابقة.