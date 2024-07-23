اليوم السابع
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انطلاق امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بمدارس بنى سويف اليوم

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 01:00 ص
انطلاق امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بمدارس بنى سويف اليوم امتحانات - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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تنطلق صباح اليوم الثلاثاء، امتحانات متخلفي الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني لصفوف النقل بمحافظة بنى سويف وحتى يوم 6 من شهر أغسطس المقبل.

تعقد اليوم امتحانات الصفوف "الرابع، الخامس والسادس" الابتدائي، والتى تستمر على مدار 5 أيام وحتى 29 يوليو الجاري، فيما تبدأ امتحانات التعليم المجتمعي للصفوف الأول والثاني والثالث.

كما تبدأ امتحانات التربية الخاصة للصم: من الصف الرابع حتى الصف الثامن،والصفين الأول والثاني الإعدادي، امتحانات التربية الخاصة " نور مكفوفين" :للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعداد، و الصفين الأول والثاني الثانوي العام ،والصفوف الأول والثاني والثالث نقل دبلوم الخط العربي، والصف الأول" نقل "دبلوم التخصص في الخط والتذهيب.

 







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