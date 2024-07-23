انخفاض إنتاج النفط فى الأرجنتين بسبب موجة الصقيع بنسبة 18%

فاطمة شوقى

قال وزير المحروقات في تشوبوت الأرجنتينية، فيديريكو بونس، إن موجة الصقيع التي تمر بها الأرجنتين إلى انخفاض إنتاج النفط 18% في يونيو ، وتقدر حكومة المقاطعة انخفاضا 17% في الغاز الطبيعى ، حسبما قالت صحيفة انفوباى الأرجنتينة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما بدأت الطوارئ المناخية، تم تسجيل ما يقرب من 30 انقطاعاً في أنظمة خطوط الجهد العالى، مما اضطر الإنتاج إلى التوقف فى العديد من المجالات، مشكلة النفط هى أنه زيت لزج، وعندما يبرد تنخفض درجة حرارته من 60 درجة إلى صفر كما حدث الآن ومن الصعب جدًا تعبئته مرة أخرى".

وفى ظل هذا الوضع، استغرقت عملية إعادة النشاط من 20 يومًا إلى شهر، بحسب بونس. وأشار إلى أنه "تعذر الوصول إلى المواقع لوجود تراكم للثلوج يتراوح بين 80 سم إلى 2 متر وتساقط الثلوج".

وفي شهر مايو، بلغ متوسط إنتاج النفط اليومي في تشوبوت 131.970 برميلًا يوميًا. أما بالنسبة للغاز، فقد تم استخراج نحو 7 ملايين م3 يوميا، بحسب تقارير أمانة الطاقة الوطنية.

وفي نهاية يونيو، تم تسجيل 108.120 برميل من النفط يوميًا في المتوسط، أي أقل بنسبة 18% عن شهر مايو. أما بالنسبة للغاز، فقد كان الانخفاض أقل: حيث أنتجوا 6.7 مليون متر مكعب يوميا، أي أقل بنسبة 10% عن الشهر السابق.

وقال "عندما رأينا أن الودائع بدأت تصاب بالشلل، بدأنا من وزارة الاقتصاد وبتعليمات من المحافظ بتقييم البدائل لتصحيح الانخفاض وعملنا على دفع دفعة مقدمة للسقوط".

وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع مشابه لحدث مماثل في عام 1984، والذي يمكننا من خلاله القول إن شيئًا من هذا القبيل يحدث كل 40 أو 50 عامًا، وقال المرجع: "إن المرء يستعد لما يحدث بشكل متكرر، ولكن ليس لما يحدث كل 50 عاما".