اليابان تعتزم فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين فى الضفة الغربية

طوكيو (أ ش أ)

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الثلاثاء، أن طوكيو تتخذ ترتيبات لفرض أولى عقوباتها لتجميد أصول مستوطنين إسرائيليين بسبب العنف ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة.

ولم تذكر الهيئة، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، عدد المستوطنين الذين يواجهون العقوبات.

وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين ردا على تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة في خضم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فى السابع من أكتوبر الماضى.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات أيضا في وقت سابق من فبراير على 4 رجال إسرائيليين اتهمتهم بالتورط في أعمال عنف بالضفة الغربية.

كذلك أعلنت كندا في يونيو فرض عقوبات على "مستوطنين متطرفين" إسرائيليين بسبب ضلوعهم في ارتكاب "أعمال عنف" بحق فلسطينيين في الضفة الغربية، حسبما ذكرت الحكومة الكندية وقتها في بيان.