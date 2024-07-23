المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة إتمام أعمال ترميم أو تدعيم عقار بالجيزة

كتبت – مرام محمد

يتردد المئات من أبناء محافظة الجيزة يوميًا على المراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء المحافظة، للحصول على خدمات عديدة ومتنوعة، منها استخراج ترخيص بتوصيل مرافق، تقديم طلب تصالح على مخالفة، استخراج قيد اتحاد شاغلين، استخراج رخصة تشغيل مصعد.

ومن بين تلك الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين، تتيح خدمة استخراج شهادة إتمام أعمال ترميم أو تدعيم عقار، وذلك بتقديم الأوراق والمستندات التالية:

1- صورة المستند الدال على شخصية مقدم الطلب (بطاقة شخصية / رقم قومي) (الأصل للاطلاع).

2- المستند المثبت لصفة مقدم الطلب في حالة تقديمه من غير المالك.

3- صورة الترخيص أو القرار أو حكم المحكمة الصادر بأعمال الترميم أو الهدم.

4- تقرير فني من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية أو تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بمسئوليته عن تنفيذ أعمال الترميم أو الهدم معتمد من نقابة المهندسين، وذلك بالنسبة للأعمال التي تمس العناصر الإنشائية، أما بالنسبة للأعمال التي لا تمس العناصر الإنشائية يقدم تقرير من مهندس نقابي (مدني / عمارة) معتمد من نقابة المهندسين.

5- الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.

وتقام المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة نطاق أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية)، ومراكز ومدن (كرداسة، البدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والواحات البحرية)، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمنطقة الصناعية والاستثمارية.