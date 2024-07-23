اليوم السابع
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الكنيسة تطيب رفات الشهيدين كيرياكوس ويوليطه أمه بطهطا

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 07:58 م
الكنيسة تطيب رفات الشهيدين كيرياكوس ويوليطه أمه بطهطا تطييب الرفات
كتب: محمد الأحمدى

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احتفلت إيبارشية طهطا وجهينة للأقباط الأرثوذكس، بعشية عيد الشهيدين كيرياكوس ويوليطه أمه، الذي احتفلت به الكنيسة القبطية


وصلى نيافة الأنبا إشعياء مطران الإيبارشية صلوات العشية في كاتدرائية الشهيدين كيرياكوس ويوليطه أمه (مقر المطرانية)، وشاركه نيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده بسوهاج، وفي ختام العشية طيّب نيافتهما رفات الشهيدين بمشاركة مجمع كهنة الإيبارشية، وعدد كبير من الآباء رهبان الدير، وسط حضور شعبي كثيف.


وصلى نيافته قداس العيد اليوم بالكاتدرائية ذاتها.

تطيب الرفات
تطيب الرفات

 

تطييب رفات الشهيدين كيرياكوس ويوليطه
تطييب رفات الشهيدين كيرياكوس ويوليطه

 

جانب من القداس
جانب من القداس

 

قداس تطيب الرفات
قداس تطيب الرفات

 

جانب من قداس تطييب الرفات
جانب من قداس تطييب الرفات

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كيرياكوس

يوليطه امه



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