العلمين تستقبل طلاب الجامعات المصرية في العالم علمين.. صور

كتب محمد صبحى

في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتكثيف الاهتمام بالأنشطة الطلابية التي تعزز وعي وبناء شخصية الطالب الجامعي، وفي إطار التعاون المثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركة المتحدة وجامعة حلوان وقطاع الأنشطة الطلابية، انطلقت أولى الرحلات الطلابية للجامعات للمشاركة في مهرجان "العالم علمين" بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن المشاركة الطلابية تشمل جميع الجامعات المصرية، حيث بدأت بمشاركة 6 جامعات، على أن يتم تنظيم مشاركة 6 جامعات أسبوعياً.

وأضاف همام "نحرص على إشراك كافة أنواع الجامعات، بما فيها الحكومية والتكنولوجية والخاصة والأهلية والدولية، في الزيارات اليومية للمهرجان."

وتتنوع الأنشطة التي يشارك فيها الطلاب لتشمل مجالات رياضية وفنية متعددة، منها الموسيقى والكورال، وكرة القدم الخماسي، والفنون التشكيلية، والكرة الطائرة الشاطئية.

وأكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، أن هذه المشاركة تهدف إلى إبراز القوى الناعمة للشباب المصري وإظهار مواهبهم الفنية للعالم.

وفي سياق متصل، أشاد الدكتور همام بالتعاون المثمر مع الجامعة المصرية اليابانية، حيث وجه الشكر للدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة، على استضافة طلاب الجامعات المصرية في المدينة الجامعية الخاصة بالجامعة. وقد تم تبادل الدروع بين الطرفين تقديراً لهذا التعاون.

وختم الدكتور همام تصريحاته قائلاً: "إن مشاركة طلاب الجامعات في هذا المهرجان تبعث برسالة قوية للعالم، مفادها أن لدينا قوى ناعمة نستطيع أن نؤثر بها بقوة، مؤكدا ان هذه المبادرة تأتي ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة الثقافية والفنية.



طلاب الجامعات



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طلاب جامعة بنها



أنشطة الطلاب



أنشطة طلاب الجامعات



توافد طلاب الجامعات