الصين تلغى رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات الفولاذ المقاوم للصدأ اليابانية

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أعلنت وزارة التجارة اليابانية أن الصين ألغت رسوما لمكافحة الإغراق كانت قد فرضتها على منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ الواردة من اليابان.

وذكرت الوزارة -حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- أن الصين رفعت اليوم الثلاثاء، الرسوم الجمركية التي تصل لنسبة 29% المفروضة على الفولاذ المقاوم للصدأ والذي يستخدم في صناعة المركبات والسفن وغيرها.

وكانت الصين قد فرضت هذه الرسوم في شهر يوليو من عام 2019، معللة تلك الخطوة بأن منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ اليابانية قد أضرت بالصناعة المحلية حيث إنها تباع بأسعار منخفضة على نحو غير عادل.

من جانبها، تقدمت الحكومة اليابانية بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2021، موضحة أن الإجراء ينتهك قواعد التجارة العالمية.

وأيدت منظمة التجارة العالمية العام الماضي الشكوى التي قدمتها اليابان، وأوصت الصين باتخاذ تدابير تصحيحية.