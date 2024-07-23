السكة الحديد تختتم أول بطولة للشطرنج بين العاملين بالهيئة

كتب سيد الخلفاوى

اختتمت فعاليات أول بطولة للشطرنج بين العاملين بـ هيئة السكة الحديد ، وأقيمت المباريات النهائية للبطولة واحتفال تسليم كأس الفائز بالمركز الأول والميداليات للفائزين الخمسة الأوائل رجال ، والفائزين الثلاثة الأوائل سيدات وتم تسليم شهادات التقدير لجميع المشاركين في المسابقة وذلك تحت رعاية المهندس رئيس مجلس ادارة الهيئة و الدكتور محمد حسين - نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الموارد البشرية



احتفال تسليم كأس الفائز بالمركز الأول والميداليات للفائزين الخمسة الأوائل رجال



وأسفرت المنازلات عن فوز المتسابق محمد أبو ذكري عبد الحميد بالمركز الأول وحاز علي كأس البطولة والميدالية الذهبية وجاء في المركز الثاني المتسابق عيسى محمد سيد خليفة بعد فوزه في جميع المباريات عدا مباراة واحدة فيما شهدت المراكز من الثالث للخامس تنافسا قويا بين ثلاثة من المتسابقين وهم ياسر عبد المنعم حسن محمد ، علي السعيد أحمد كرم الدين ، محمد عفيفي عامر عفيفي

وبدأت البطولة بمنافسات بين 14 متسابقا في مسابقات الرجال وثلاث متسابقات في منافسات السيدات وشهدت مرحلة التصفيات للبطولة منافسة قويا بين 10 من المتسابقين الرجال صعد منهم خمسة للتصفيات النهائية في منافسات الرجال، فيما شهدت منافسات السيدات صعود المتسابقة الدكتورة إيمان صلاح والفوز في جميع المباريات والفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات السيدات وجاءت في المركز الثاني المتسابقة مارجريت محارب وفازت بالمركز الثالث المتسابقة شيماء ربيع .



الفائزين الثلاثة الأوائل سيدات



وتأتي هذة البطولة ضمن العديد من النشاطات الرياضية التي توفرها الهيئة للعاملين في مختلف الالعاب الفردية والجماعية إنطلاقاً من مسئوليتها الإجتماعية تجاه جيع العاملين حيث تسعي الهيئة دائما لتطوير العنصر البشري ورفع الروح المعنوية لدي أبنائها .

