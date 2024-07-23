اليوم السابع
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الحوار الوطنى ينتهى من الاستعدادات الخاصة بجلسة الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 11:19 ص
الحوار الوطنى ينتهى من الاستعدادات الخاصة بجلسة الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية
كتب محمد السيد الشاذلى

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نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، جانبا من الاستعدادات الخاصة بجلسة الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، المقرر عقدها، اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2024، بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

‎ينظم الحوار الوطني، على مدار اليوم الثلاثاء، جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.


‎تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى وضع عددا من الموضوعات على أجندة الجلسات المتخصصة التي يعقدها الحوار الوطنى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، و تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.

‎وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قال إن مجلس أمناء الحوار الوطنى بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر، وناقش منذ وقت مبكر تفاصيل شديدة الخصوصية في الملف الحقوقى، مضيفا أن التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء طوال عامين تقريبا حول ملف الحبس الاحتياطي لمناقشته خلال هذا الأسبوع في جلسات متخصصة.

 

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الحوار الوطنى

جلسات الحوار الوطنى

الحبس الاحتياطى

جلسة الحبس الاحتياطى

مجلس امناء الحوار الوطنى




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