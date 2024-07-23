الحبس 6 أشهر للممتنعين عن مكافحة سوسة النخيل بالوادى الجديد.. اعرف الحكاية

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

بعد نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من أكبر مبادرة وقائية وعلاجية من أجل التصدى لحشرة سوسة النخيل الحمراء بمحافظة الوادى الجديد بتنفيذ خطة شاملة للتصدى لتلك الحشرة المدمرة والتى تهدد أكثر من 3 ملايين شجرة نخيل على مستوى المحافظة وهى المبادرة التى أطلقها اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم في ديسمبر الماضي، للحفاظ على الثروة الزراعية من النخيل وإنتاجية التمور بالمحافظة، حيث قررت المحافظة تفعيل قرار المحافظ رقم 297 لسنة 2017م الصادر بشأن الزام مزارعي النخيل علي مستوي المحافظة برش النخيل ضد سوسة النخيل الحمراء جبريا ومعاقبة من يتأخر عن المكافحة بالسجن أو الغرامة والذي ينص في مادتة الأولي أن يلتزم مزارع النخيل بمحافظه الوادي الجديد إتخاذ اجراءات الرش العلاجي بالمناطق المصابه بسوسة النخيل والرش الوقائي بالمناطق الغير مصابه بسوسة النخيل وتحت إشراف جهاز المكافحه بمديرية الزراعة.

وفى المادة الثانية يتولى جهاز المكافحة بمديرية الزراعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المزارعيين الذين يتقاعسون عن الرش العلاجي للمناطق المصابه بسوسة النخيل والرش الوقائي للمناطق الغير مصابه بسوسة النخيل وفقا لاحكام الماده رقم 93 بند ط بند أ بالمادة 97 والتي تنص على أنه" يعاقب بالحبس مده لا تجاوز ستة اشهر وغرامه لا تزيد عن 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احد البنود من الماده 73 وذلك بتحرير محضر مخالفه واخطار النيابه العامه به ".

وتم تكليف جميع المشرفين الزراعيين علي مستوي القطاع الزراعي بالمرور علي مزارع النخيل للتأكد من عمليات الرش العلاجي والوقائي وتوعية المزارعين بالطرق والأساليب العلمية للمكافحة، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة ومديرية الزراعة ومركز البحوث الزراعية، وذلك تحت إشراف الدكتور نبيل حنفى مستشار المحافظ لسوسة النخيل والدكتور مجد المرسي وكيل وزاره الزراعه بالوادي الجديد والدكتور صلاح محمود جميل المشرف العلمي للمبادره - معهد بحوث وقاية النباتات مركز البحوث الزراعية والمهندس عماد بحر مدير اداره المكافحة.