اليوم السابع
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التحقيق مع 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى مصر القديمة

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 10:25 ص
التحقيق مع 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى مصر القديمة تنقيب عن الاثار - أرشيفية
كتب سليم على

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تباشر النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، التحقيق مع 6 أشخاص بالقاهرة، تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين لإثنين منهم معلومات جنائية، وتم ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة بالعقار ملك احدهم، وحفروا حفرة بقطر 2 متر وعمق 40 متر عن طريق استخدام أدوات الحفر والتنقيب، للبحث عن كنوز بهدف بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وطالبت النيابة العامة رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة ، بسرعة التحقيقات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستاكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الاثار بالمخالفة لأحكام القانون.


 







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