التحالف الوطنى.. إجراء 435 عملية جراحية من الأورمان لعلاج أمراض العيون للغير قادرين

كتب مدحت وهبة

أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى إجراء عدد 435 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون للمرضى الغير قادرين وذلك من خلال تنظيم سلسلة من القوافل الطبية الموسعة، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والتى تحرص على الاهتمام بالاسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجاتهم.



وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاًوفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمراض العيون في مصر والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية .

وقال ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن الجمعية تقوم شهريا بتنظيم القوافل الطبية التى يتم من خلالها توقيع الكشف الطبي على الأهالي في قراهم وصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج وعمل النظارات الطبية و إجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تمامًا دون أن يتحمل المريض أى اعباء تثقل كاهله.

والجدير بالذكر أن الأورمان نجحت حتى الأن في توقيع الكشف الطبي على مئات الآلاف من المرضى الغير قادرين من خلال القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية وإجراء عدد 214,692 عملية عيون وذلك بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى قرى ومدن ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة وذلك بداية من عام 2009 حتى الآن..