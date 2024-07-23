البابا تواضروس الثانى يلتقى كهنة وخدام كنائس الخليج

كتب محمد الأحمدى

التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بالآباء كهنة وخدام وخادمات كنائس دول الخليج (الإمارات - عُمان - البحرين - قطر).



وبدأ اللقاء الذى أقيم فى مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بصلاة افتتاحية، ثم ألقى الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على هذه الكنائس، كلمة قدم فيها الشكر لقداسة البابا على حرصه الدائم على الالتقاء بكهنة وخدام كنائس هذه المنطقة من الخليج، ومتابعة أحوال خدمتهم لأبناء الكنيسة القبطية المقيمين هناك.



وبدأ قداسة البابا كلمته واستهلها بالترحيب بأبنائه الكهنة والخدام والخادمات، معربًا عن سعادته باهتمام كهنة الخليج وأسرهم بإقامة مؤتمرهم السنوى بشكل منتظم في مصر، الأمر الذى يدعم بقوة ارتباطهم بالكنيسة الأم.



ثم تناول موضوعًا جعل عنوانه "كنيستنا الجميلة" من خلال النقاط التالية:

- الكنيسة والتعريف.

- الكنيسة والزمان.

- الكنيسة وأركانها.

- الكنيسة ودورها.

- الكنيسة والفضيلة.



وعقب الكلمة أجاب قداسته على أسئلة الحضور، ثم وزع عليهم هدايا تذكارية، وحضر اللقاء نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة.



قداسة البابا يلتقى كهنة الخليج



جانب من لقاء قداسة البابا مع الأباء الكهنة