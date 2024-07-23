الإحصاء: مصر بالمركز الـ62 عالميًا من بين 193دولة بمؤشر الذكاء الاصطناعى عام 2023

كتب: مدحت عادل

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، صدور العدد رقم (107) من المجلة النصف سنوية (السكان - بحوث ودراسات)، والذي يشمل هذا العدد عدة دراسات تحليلية، هي تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف وسوق العمل في مصر، والتمكين الاقتصادي ونظره على مساهمة المرأة في سوق العمل في الفترة (2018-2023).، وصحة الأطفال في مصر ومدي تحققها وفقاً لأهداف التنمية المستدامة في مصر، وأخيرا خصائص الفتاه المصرية في الفترة من "2014- 2021"



ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة، تقدم مصر في المؤشر العام لتصبح في المركز الـ 62 عالميًا من بين 193 دولة في عام 2023، مقارنة بمرتبتها الـ 65 في عام 2022، مما يدل على اهتمام الدولة المصرية بتحسين ترتيبها العالمي بناءً على الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق التقدم في الذكاء الاصطناعي.

وتقدم مصر في المؤشر العام إلى 52.69 نقطة عام 2023، مقابل 49.19 نقطة عام 2020، بزيادة 3.5 نقطة خلال السنوات الأربع الماضية. وربما يرجع هذا التقدم إلى اهتمام الدولة بركيزة الحوكمة في المقام الأول، يليها تطوير البنية التحتية، وأخيرا تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات. والاتصالات.

بالنسبة للتمكين الاقتصادي ونظره على مساهمة المرأة في سوق العمل في الفترة (2018-2023، فقد شهد ملف تمكين المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة تقدماً هائلاً، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يعد هناك سقفا لطموحها لاسيما في ظل وجود إرادة سياسية مساندة في ظل تعديلات قانون العمل والدستور، فتحت للمرأة آفاق جديدة لم تتاح لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية، إيماناً من السيد الرئيس بأهمية دور المرأة ودعمها وحرصا منه على منحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها.

ومن أهم النتائج والإنــجازات الخاصة بتمكين المرأة التي توصلت اليها الدراسة، حققت مصر تقدما ملحوظا في درجة التكافؤ بين الجنسين في مؤشر المساواة في الاجر عن العمل المماثل عام 2023 بنسبة 79.4% وارتفع المؤشر من المرتبة 56 عام 2018 الى المرتبة الثالثة عام 2023 محرزاً تقدماً بـ 11.5 نقطه مئوية، كما حققت مصر تقدماً في درجة تكافؤ بين الجنسين في مؤشر المشرعون وكبار المسؤولين والمديرين 14.1% واحتلت المرتبة 134 عام 2023 متقدمه نوعا ما عن المرتبة 139 عام 2018 بفارق 7.3 نقطه مئوية.

وكانت نسبة تمثيل المرأة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة، لـ 57% في المرحلة الأخيرة، ودخول الفتيات اعمال كانت مقصورة على الذكور مثل مهنة المأذون والسائق، ونسبة السيدات في الجهاز الإداري في الدولة 44.5%.، ونسبة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الموجهة للمرأة 46%، إلى جانب نسبة المستفيدات من القروض متناهية الصغر69%.

وتستعرض هذه الدراسة اتجاهات ومستويات صحة الطفل في مصر وخصائص أمهات الأطفال الذين يصابوا بأمراض الطفولة الشائعة وارتفعت نسبة الأطفال الحاصلين على كل التطعيمات الأساسية في البرنامج المصري واسع التغطية لتطعيم الأطفال قبل بلوغهم الشهر الثامن عشر من 80% عام 2014 إلى حوالي 89% عام 2021.

وارتفعت نسب الأطفال المصابين بأمراض الجهاز التنفسى الحادة الذين حصلوا على نصيحة أو علاج للمرض من مقدم خدمة صحية خاص فى جميع الفئات العمرية وفى الحضر والريف ولكل من الذكور والإناث فى عامي الدراسة، وارتفع نسب الأطفال المصابين بالأنيميا سواء كانت حادة، متوسطة أو بسيطة فى عام 2021 مقارنة بعام 2014، فنجد نسبة الأطفال المصابين بالأنيميا المتوسطة ارتفعت من 9.5% عام 2014 إلي 20.8% عام 2021.

أما بالنسبة لتأثير عمر الأم عند الإنـجاب على مستوى الوفيات، فالأطفال المولودين لأمهات تقل أعمارهم عن 20سنة عند الولادة هم أكثر عرضه للوفاة عن الأطفال المولودين لأمهات أكبر سناً في عامي الدراسة، حيث بلغ معدل الوفيات للأطفال حديثي الولادة 22حالة وفاة للأمهات الصغيرات (أقل من 20 سنة) عام 2021 مقابل 17 حالة وفاة لكل ألف مولود عام 2014.

وأهرت الدراسة انخفاض معدلات وفيات الأطفال في كل الأعمار كلما بعدت الفترة الزمنية بين الولادات في عامي الدراسة، حيث انخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر بعد فترة مباعدة (أقل من سنتين) عن الولادة السابقة من 56 و 95 حالة وفاة لكل ألف مولود إلى 19 و 14 حالة وفاة لكل الف مولود للأطفال المولودين بعد فترة مباعدة 4 سنوات فاكثر خلال عامي 2014و 2021 على الترتيب.

وانخفضت معدلات الوفيات لكل من الأطفال الرضع ودون الخامسة بصفة عامة مقارنة بفترة الخمسة عشر سنة السابقة لعام 2021. كما أن وفيات الأطفال بصفة عامة تنخفض في الحضر عن الريف، فنجد أن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر بلغت 24 حالة وفاة لكل ألف مولود في الحضر عام 2021 مقابل 32 حالة وفاة في الريف عام 2021.

وتناولت الدراسة خصائص الفتاه المصرية في الفترة من "2014- 2021"، وأظهرت انخفضت نسبة الفتيات اللاتي يعانين من السمنة في المسح الديموجرافى الصحي 2014 من (9.7% حضر، 9.4% ريف) الى (8.0% حضر، 6.4% ريف) في مسح صحة الأسرة المصرية 2021 ، وارتفاع نسبة الفتيات المصابات باي أنيميا في المسح الديموجرافى الصحي 2014 من (18.7% للحضر، 22.1% للريف) الى (33.5% للحضر، 33.7% للريف) في مسح صحة الأسرة المصرية 2021، كما انخفضت نسب الفتيات اللاتي لديهن إصابة بأي انيميا بشكل عام كلما ارتفع المستوى التعليمي للأم في كلاً المسحيين.

وارتفع اعداد الملتحقين بالتعليم قبل الجامعي من حوالي 19.1 مليون طالب/ طالبه أي حوالي (9.8 مليون طالب ، 9.3 مليون طالبه) في العام الدراسي (2014/2015) الى حوال 24.9 مليون طالب/ طالبه أي حوالي (12.8 مليون طالب ، 12.1 مليون طالبة) في العام الدراسي (2021/2022).، وانخفضت نسبة الملتحقات بمرحلة الثانوي الفني عن الملتحقين من الطلاب في نفس المرحلة بفارق 12.8% (56.4% طالب مقابل 43.6% طالبة) في العام الدراسي (2014/2015) واستمرت في الانخفاض ليصل الفارق الى 18.2% (59.1% طالب مقابل 40.9% طالبة) بالعام الدراسي (2021/2022).

وانخفضت نسبة التسرب من التعليم في عام (2021/ 2022) مقارناً بعام (2014 /2015) في كلا المرحلتين الابتدائية والإعدادية، من (0.5% للابتدائي، 4.6% للإعدادي) عام (2014/2015) الى (0.2% للابتدائي، 1.9% للإعدادي) عام (2021/2022)، وانخفضت نسبة الختان للفتيات في الفئة العمرية (0-19سنه) بشكل عام من حوالى 21% عام 2014 الى حوالى 14% عام 2021 كما انخفضت النسبة في محافظة القاهرة من (12.9%) عام 2014 الى (6.7%) عام 2021، ويسود نفس النمط على مستوى جميع محافظات الجمهورية باستثناء محافظة سوهاج حيث ارتفعت النسبة من (38.7%) عام 2014 الى (43.5%) عام 2021.