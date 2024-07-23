الأمن الفيدرالى الروسى: اعتقال شخصين خططا لإشعال النار بمسجد فى بيلجورود

موسكو (أ ش أ)

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، اليوم الثلاثاء، شخصين، تهمة التخطيط لإشعال النار بمسجد فى بيلجورود.

وذكر الجهاز - في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية - أنه تم إحباط هجوم إرهابي في بيلجورود، حيث خطط شخصان من سكان (ماريوبول) بناءً على تعليمات من الاستخبارات الأوكرانية، لإضرام النار في أحد المساجد.

وأوضح البيان أنه تجنيد الشخصين في يونيو الماضي، من قبل موظف في الخدمات الخاصة الأوكرانية، وبناءً على تعليماته خططا للذهاب إلى بيلجورود للحصول على المال وإشعال النار في المسجد، مشيرا إلى أن الشخصين اعترفا بالتخطيط للهجوم، كما فتحت هيئات التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضدهما.

