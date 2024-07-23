الأمطار الغزيرة تعلق العمل بالهيئات الحكومية وتلغى الدراسة فى الفلبين

مانيلا (أ ش أ)

أصدر الرئيس الفلبينى فرديناند ماركوس "الابن"، أوامر بتعليق العمل فى المكاتب الحكومية فى منطقة العاصمة الوطنية "مترو مانيلا" بسبب المخاطر الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار الذى تشهده هذه المنطقة.

وذكرت قناة (إيه بي إس.سي بي إن) الفلبينية - في نشرتها الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفلبينى أمر أيضا بإلغاء الفصول الدراسية لجميع المراحل التعليمية في المنطقة بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن موسم الرياح الموسمية الجنوبية الغربية وإعصار "كارينا"، مضيفة أن مجلسي النواب والشيوخ علقا عمل الموظفين الذين لن يشاركوا في جلسات عامة أو جلسات استماع.

وغمرت مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار عدة مناطق في "مترو مانيلا"، كما تسببت الأمطار في ارتفاع مناسيب الأنهار إلى مستويات خطيرة في عدد من مقاطعات الفلبين .