اعرف أبرز القطع الأثرية بمعرض "قمة الهرم" فى متحف شنغهاى القومى بالصين

كتب محمد أسعد

يستمر المعرض الأثري المصري "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" بمتحف شنغهاي القومي بمدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية، والذي تم افتتحته قبل يومين.

ويعد هذا المعرض الأثري المصرية الأكبر منذ عام 2003 في الصبن، كما إنه سيساهم بشكل كبير في الترويج للمقصد السياحي المصري لاسيما منتج السياحة الثقافية في السوق الصيني الذي يعد أحد أهم الأسواق المستهدفة.

ونستعرض في السطور التالية أبرز القطع المعروض والمعلومات عنه:

*يضم المعرض (787) قطعة أثرية تم اختيارها بعناية من مقتنيات عدد من متاحف الآثار المصرية العريقة لتبرز عظمة الحضارة المصرية القديمة منذ نشأتها من فترة نقادة وعصور بداية الأسرات وحتي الدولة الحديثة.

*توضح القطع المعروضة فكرة الملكية، والحياة اليومية، والزينة والحُليّ، والكتابة، والمعتقدات الدينية، والعالم الآخر عند المصري القديم.

*ويضم المعرض مجموعة متميزة من تمثال الملوك منهم الملك رمسيس الثاني، والملك اخناتون، والملك توت عنخ آمون، والملك أمنمحات الثالث، والملك مرنبتاح، والمعبودات المصرية مثل أوزايريس، إيزيس، باستت، حتحور، العجل أبيس وجحوتي.

*وتم عرض مجموعة من الأساور الذهبية والمرصعة بالأحجار، والأواني، والتيجان والخراطيش الملكية، بالإضافة إلى بعض القطع التي تعبر عن فكرة العالم الآخر لدى المصري القديم ومنها مجموعة متميزة من التوابيت الخشبية الملونة والأواني الكانوبية.

*وتم عرض مجموعة من القطع الأثرية من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة آثار سقارة، والتي هي أقدم وأكبر جبانة أثرية في مصر، منها عدد من التوابيت الملونة والمومياوات الحيوانية المحنطة، وتمثال أوشابتي من الفيانس ومجموعة من التماثيل التي تمثل فترة الدولة القديمة من الحجر الجيري الملون.



*ووفقا لسيناريو عرض القطع تم توزيع القطع الأثرية على ثلاث قاعات رئيسية هي قاعة "أرض الفراعنة"، و"أسرار سقارة" و "عصر توت عنخ آمون" وسوف يستمر المعرض حتي شهر أغسطس 2025.