إطلاق عدة صواريخ على مستوطنة تسوريائيل وإصابة إسرائيليين.. فيديو

أحمد علوى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بأن حزب الله أطلق عدة صواريخ من جنوب لبنان على مٌستوطنة تسوريائيل بالمناطق الشمالية وتسبب في إصابة إسرائيليين.

وأظهر مقاطع فيديو علي منصة "X " إطلاق عدة صواريخ على مستوطنة تسوريائيل، وجرى اعتراض بعضها في السماء فيما أصيب إسرائيليان بجروح جراء سقوط الصاروخ شمال إسرائيل.

عاجل : إطلاق عشرات الصواريخ من #جنوب_لبنان بإتجاه مستوطنة #تسوريائيل لأول مرة في تطور لإتساع رقعة الحرب.

- إصابة شخصين حتى الآن وتضرر مبنى.

- المستوطنة لم يتم إخلائها من قبل في تطور لافت لإتساع مدى صواريخ الكاتيوشا.#اليمن #حزب_الله #حماس #اسرائیل #الحديدة pic.twitter.com/Azi830jppc — أوميدوس - Omedos (@omedosspot) July 22, 2024



وذكر موقع واللا الإسرائيلي بأن صواريخ لبنان وصلت إلى مستوطنة تسوريائيل التي لم يتم إخلاؤها في الجليل وتضرر مبنى.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرنوت، بأن إطلاق الصواريخ إلى تسوريائيل أدى إلى سماع عدة انفجارات في عكا وكريات ومنطقة حيفا.