إصابة 15 عاملا إثر تصادم 3 باصات مخصصة لنقل عمال الفنادق جنوب الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

اصيب 15 شخصًا من العاملين فى الفنادق السياحية المختلفة جنوب مدينة الغردقة، اثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات مخصصة لنقل عمال الفنادق بمنطقة جنوب مدينة الغردقة، وتم نقلهم الى مستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج .

كان ورد بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين 3 باصات " ميني اتوبيس " مخصص لنقل عمال الفنادق السياحية بمنطقة مجاويش جنوب الغردقة، على الفور دفع مرفق اسعاف البحر الأحمر ب20 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث ، وتبين إصابة 15 شخص بإصابات مختلفة ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام.

وأكد مصدر طبى بمستشفى الغردقة العام أن جميع المصابين اصاباتهم ما بين سحاجات وكدمات وجارى عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .