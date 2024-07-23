اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يوليو 2024 02:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 486 حالة إشغال طريق مخالف بمراكز ومدن البحيرة

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 01:45 م
إزالة 486 حالة إشغال طريق مخالف بمراكز ومدن البحيرة ازالات - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطرق،  وذلك  لتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت  محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة لتلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وفى هذا السياق، شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة  حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق .

وأسفرت تلك الحملات عن رفع 486 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك بمختلف مراكز المحافظة.

وتحرر عن المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ شئونها.







حملات رقابية

محافظة البحيرة

إزالة إشغالات

إشغالات مخالفة

محافظ البحيرة




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة