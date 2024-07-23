إزالة 25 حالة تعد على أراضى زراعية ومخالفات بناء بالقوصية وأبنوب فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 25 حالة تعدي على أراضي زراعية ومخالفات بناء بمركزي القوصية وأبنوب ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 23 للإزالات التي يتم تنفيذها بكافة المراكز والمدن خلال الفترة من 6 : 26 يوليو الجاري وذلك لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية مشيراً إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون مشدداً على أستمرار هذه الحملات والرصد والمتابعة لأي تعديات لإزالتها في المهد وقبل أن تتفاقم.



وأوضح محافظ أسيوط ،ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز ،قامت بتنفيذ إزالة لـ 20 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بقرى المركز بالتعاون مع مركز شرطة القوصية ومسؤولي أملاك الدولة والتنظيم وحماية الأرضي فضلاً عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة الأستاذ خالد عبد الرؤوف رئيس المركز ،بتنفيذ إزالة لـ 5 حالات تعدي على أملاك الدولة بالبناء بالبلوك الأبيض بقرية عرب العطيات البحرية زمام الوحدة المحلية لقرية المعابدة على مساحة 4 قراريط بمشاركة مسئولي مديرية الزراعة وحماية الأراضي ومسئولي الإزالات بالمركز حيث تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واحالتهم للنيابة.

