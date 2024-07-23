أبرزهم نيكسون وبايدن.. نواب رؤساء أمريكيون سابقون خاضوا معركة البيت الأبيض

كتبت ريم عبد الحميد

ألقاب عديدة تحملها كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، وأخرى قد تضاف إلى القائمة إذا أصبحت المرشحة الديمقراطية فى سباق الانتخابات الأمريكية 2024، ثم إذا فازت أمام ترامب فى تلك الانتخابات.

فهى أول امرأة يتم انتخابها نائبة للرئيس، وهى أول امرأة من السود تتولى هذا المنصب، وأول امرأة من أصول آسيوية تقوم بمهمة "الرجل الثانى" فى الولايات المتحدة، حيث تنحدر المدعية السابقة فى ولاية كاليفورنيا من أم ذات أصول هندية وأب من جامايكا من ذوى البشرة السمراء.

وبعد قرار الرئيس جو بايدن إنهاء مساعيه لخوض انتخابات الرئاسة، ودعمه لهاريس لأن تكون مرشحة للحزب الديمقراطى بدلا منه فى تلك الانتخابات، فإن الباب مفتوح هاريس لكى تحمل مزيد من الألقاب، بأن تكون أول مرشحة رئاسية من السود ومن آصل آسيوى، وربما تدخل التاريخ لو فازت فى الانتخابات بأن تكون أول سيدة تجلس خلف المكتب البيضاوى فى التاريخ الأمريكي كله.

وهناك قائمة أخرى قد تنضم إليها هاريس لو أصبحت المرشحة الديمقراطية، تشمل نواب رؤساء اقتحموا سباق الرئاسة منهم من فاز ومنهم من خسر.

تقول وكالة أسوشيتدبرس إن هاريس ستسعى لتجنب مصير هوبرت هومفرى، الذى كان نائبا للرئيس وفاز بترشيح الحزب الديمقراطى عام 1968 بعد رفض الرئيس ليندون جونسون السعى لفترة رئاسية أخرى فى ظل حالة من الاستياء العام بسبب حرب فيتنام. وخسر هومفرى فى هذه الانتخابات أمام المرشح الجمهورى ريتشارد نيكسون.

وكان نيكسون نفسه نائبا للرئيس فى الفترة من 1953 حتى 1961. وخاض انتخابات الرئاسة عام 1960 لكنه خسر أمام المرشح الديمقراطى جون كينيدى، قبل أن يعاود الترشح ويفوز عام 1968.

وبعد استقالة نيكسون عام 1974 على خلفية فضيحة ووتر جيت، أكمل فترته الرئاسية نائبه جيرالد فورد، لكن الأخير لم يفوز بفترة رئاسية كاملة بعد أن خسر أمام جيمى كارتر فى انتخابات 1976.

وكان جورج بوش الأب، نائبا للرئيس رونالد ريجان قبل أن يتم انتخابه رئيسا عام 1988. وشغل بوش الأب الرئاسة لفترة واحدة حيث خسر محاولة إعادة انتخابه أمام بيل كلينتون عام 1992.

أما نائب كلينتون، أل جور، فخاض سباقا صعبا فى عام 2000 ضد المرشح الجمهورى جورج بوش الابن، ليخسر جور السباق بعد حسم أصوات ولاية فلوريدا لصالح منافسه بقرار المحكمة العليا.

وكان الرئيس الحالي جو بايدن نفسه نائبا لباراك أوباما لفترتين رئاسيتين، قبل أن يخوض المنافسة ضد ترامب فى 2020.

وفى مراحل سابقة من التاريخ الأمريكي، كان هناك نواب رؤساء فازوا بالرئاسة وهم جون آدامز عام 1796، وتوماس جيفرسون عام 1800 ومارتن فان بورين عام 1836.