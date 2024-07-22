8 معلومات عن مبادرة ابدأ لتشجيع القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي

كتبت : أماني سمير

استطاعت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" عقد شراكات متنوعة مع جهات أجنبية لنقل الخبرات، ومن أهداف المبادرة الوطنية تشجيع القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي واستغلال الأصول بأعلى كفاءة.



وإليكم 8 معلومات عن بروتوكول التعاون مع شركة " انترتك البريطانية " وهي كالآتي :



أولا: تسجيل المعمل دوليًا تحت مظلة شركة "انترتك" البريطانية في اللجنة الدولية للأجهزة الكهربائية الإلكترونية "IECEE CB Scheme"، ومخطط هيئات التصديق "Certification Bodies' Scheme"

ثانيا: يساهم هذا التعاون في توفير الوقت المستهلك في الحصول على الاعتماد الدولي، وإصدار الشهادات، فضلًا عن توفير العملة الصعبة من خلال تقليل تكاليف شحن الأجهزة الكهربائية للاختبار بالخارج .

ثالثا: تقليل تكلفة الاختبارات بنسبة كبيرة وتوفير العملة الصعبة، وأيضا توفير الوقت في الاعتماد الدولي وإصدار الشهادات الذي بدوره سينعكس إيجابيا على تطوير الصناعة وتشجيع المصنعين على التصدير.

رابعا: يسعي هذا التعاون لاستكمال اعتماد المعمل كأولوية أولى للأجهزة المنزلية CB (اختبارات أمان وأداء)، والعدادات MID (اختبارات ميكانيكية)، بالإضافة إلى التوسع في اختبارات عدادات الطاقة وعدادات المياه عدادات الغاز والاختبارات الضوئية للكشافات ومصابيح المنازل، ومن المقرر أن يتم التوسع كمرحلة ثالثة في اختبارات أجهزة الاتصالات، على أن يتم توريد الأجهزة عن طريق أفضل الموردين المعتمدين دوليًا.

خامسا : يأتي هذا التعاون ضمن أهداف محور "المشروعات الكبرى"، والذي يهدف إلى زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية والمنتجات تامة الصنع وضمان قدرتها على التوسع، فضلًا عن تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتشجيع المصنعين على التصدير.

سادسا: يسهم التعاون المشترك في توفير ورفع كفاءة معدات الاختبار المطلوبة لتغطية اختبارات الأجهزة المنزلية .

سابعا: يسعي التعاون بين آبدأ وشركة " انترتك " للتوسع في اختبارات الأجهزة الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط، ليتم تسجيل المعمل دوليًا تحت مظلة شركة انترتك البريطانية في اللجنة الدولية للأجهزة الكهربائية الإلكترونية IECEE CB Scheme، ومخطط هيئات التصديق Certification Bodies' Scheme .

ثامنا: تعمل الشراكة بدورها في توفير الوقت في الحصول على الاعتماد الدولي، وإصدار الشهادات، وتوفير العملة الصعبة من خلال تقليل تكاليف شحن الأجهزة الكهربائية.

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية فى أبريل 2022، وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر.

كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصادية لمبادرة "حياة كريمة"، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.