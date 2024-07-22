7 معلومات عن أهمية مبادرة معدتك شركتك بالتعاون مع "مبادرة ابدأ"

كتبت : أماني سمير

أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" عن تخريج خمس دفعات متتالية من مبادرة "معدتك شركتك"، والتي شهدت تأهيل متدربين من الذكور والإناث من مختلف محافظات مصر على أحدث مهارات قيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر والمعدات الثقيلة.

وإليكم 7 معلومات عن هذه المبادرة التي تندرج تحت مظلة محور البحث والتدريب والتطوير التابع لمبادرة "ابدأ " الوطنية:

أولا: الهدف من مبادرة "معدتك شركتك " هو تمكين الشباب المصري وتطوير مهاراتهم .

ثانيا: العمل علي تأهيل المتدربين لسوق العمل في مجال حيوي يُساهم في مشروعات البنية التحتية والتعمير في مصر.

ثالثا: تهدف المبادرة إلى توفير التدريب اللازم لإعداد تقنيين مُحترفين في مجال المعدات الثقيلة .



رابعا: تتضمن المبادرة برنامجين تدريب لقيادة وتشغيل اللوادر المفصلية على عجل والتي تنتجها شركة بيكو للآلات الثقيلة وصيانة وإصلاح اللوادر.

خامسا: توفيرالتدريب التثقيفي والتوعوي لتنمية مهارات المتدربين الشخصية والمهنية .

سادسا: تُتيح المبادرة للمتدربين فرصة الحصول على رخصة قيادة وتشغيل اللوادر من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة.

سابعا: تنفذ المبادرة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA وشركة "بيكو" للآلات الثقيلة PICO وجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.