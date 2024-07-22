3 خطوات.. كيفية استخراج بطاقة الرقم القومى أون لاين

كتب محمود عبد الراضى

يستطيع المواطن الآن استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين بضغطة زر دون التحرك من مكانه، عن طريق 3 خطوات:

- الدخول على موقع الإنترنت تحت مسمى www.cso.gov.eg - تدوين بيانات الطالب والمستفيد.

- السداد من خلال "البطاقة الائتمانية، الدفع عند الاستلام".

وكانت وزارة الداخلية واصلت خطة تطوير نظام قطاع الأحوال المدنية، بإصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومى، علاوةً على استمرار النظام اليدوى الحالى فى إصدار شهادات الميلاد والوفيات، ووثائق الزواج والطلاق، وفقاً لظروف العمل، وإجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة، وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت، وأسفرت جهود قطاع الأحوال المدنية خلال شهر، عن إصدار (981406) بطاقة رقم قومى، وفى مجال إصدار الوثائق المميكنة، تم إصدار (1397555 ميلاد – 134113 وفاة – 78584 قيد عائلى – 3216 قيد فردى)، وفى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج تم إصدار عدد من الوثائق، عبارة عن (3046 قيد وقائع ميلاد أول مرة- 725 ساقط قيد ميلاد – 310 قيد وقائع وفاة – 38 ساقط قيد وفــاة – 584 قيد وقائع الزواج – 623 قرارات تصحيح – 5702 وثائق مترجمة).