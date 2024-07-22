‌الصحة العالمية تطالب بتوسيع خدمات الإيدز فى البلدان الأكثر تضررا

كتب: أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها إنه على الرغم من التقدم المحرز في الحد من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والوفيات المرتبطة بالإيدز بين الأطفال، فإن تقريرا جديدا أصدره اليوم التحالف العالمي للقضاء على الإيدز لدى الأطفال ،يظهر أن هناك حاجة إلى توسيع نطاق خدمات فيروس نقص المناعة البشرية بشكل عاجل في البلدان الأكثر تضررا من الوباء من أجل القضاء على الإيدز بحلول عام 2030.

ويظهر التقرير، الذي يحمل عنوان "تحويل الرؤية إلى واقع"، أن البرامج التي تستهدف الانتقال العمودي لفيروس نقص المناعة البشرية نجحت في تجنب 4 ملايين إصابة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و14 سنة منذ عام 2000. وعلى الصعيد العالمي، انخفضت الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و14 سنة بنسبة 38%. منذ عام 2015، وانخفضت الوفيات المرتبطة بالإيدز بنسبة 43%.

ومن بين بلدان التحالف العالمي ال 12، حقق العديد منها تغطية قوية للعلاج المضاد للفيروسات مدى الحياة بين النساء الحوامل والمرضعات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، حيث اقتربت أوغندا من 100%، وجمهورية تنزانيا المتحدة 98%، وجنوب أفريقيا 97%. وحققت موزمبيق تغطية بنسبة 90%، وزامبيا 90%، وأنجولا 89%، وكينيا 89%، وزيمبابوي 88%، وكوت ديفوار 84%.

وقالت ويني بيانييما، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز: "إنني أشيد بالتقدم الذي تحرزه العديد من البلدان في نشر خدمات فيروس نقص المناعة البشرية للحفاظ على صحة الشابات وحماية الرضع والأطفال من فيروس نقص المناعة البشرية"."بفضل الأدوية والعلوم المتاحة اليوم، يمكننا أن نضمن أن جميع الأطفال يولدون - ويظلون - خاليين من فيروس نقص المناعة البشرية، وأن جميع الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يحصلون على العلاج ويستمرون فيه. ويجب تعزيز خدمات العلاج والوقاية على الفور لضمان وصولها إلى جميع الأطفال في كل مكان.



وقالت المنظمة ، إن وفاة أي طفل لأسباب تتعلق بالإيدز ليست مأساة فحسب، بل هي أيضا فضيحة من حيث أتيت، كل الأطفال هم أطفالنا ويمكن للعالم، بل ويجب عليه، أن يفي بوعده بالقضاء على الإيدز لدى الأطفال بحلول عام 2030.

تبتكر دول التحالف العالمي للتغلب على العوائق وتسريع التقدم نحو القضاء على مرض الإيدز لدى الأطفال. ومع ذلك، وعلى الرغم من التقدم المحرز، لا يسير العالم ولا بلدان التحالف العالمي حاليًا على المسار الصحيح للتوصل إلى الالتزامات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية للأطفال والمراهقين، وقد تباطأت وتيرة التقدم في الوقاية من الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية والوفيات المرتبطة بالإيدز بين الأطفال في السنوات الأخيرة.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إن تسريع تقديم واستيعاب خدمات مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية للأطفال والمراهقين هو التزام أخلاقي وخيار سياسي". "لقد أظهرت 12 دولة أنها اتخذت هذا الاختيار، ولكن لا تزال هناك تحديات كبيرة. ورغم أننا أحرزنا تقدما في زيادة حصول النساء الحوامل على الاختبارات والعلاج لمنع الانتقال العمودي لفيروس نقص المناعة البشرية، إلا أننا لا نزال بعيدين عن سد فجوة العلاج لدى الأطفال. نحن بحاجة إلى زيادة تعزيز تعاون التحالف العالمي وانتشاره، ويجب علينا القيام بهذا العمل بتركيز وهدف وبالتضامن مع جميع الأمهات والأطفال والمراهقين المتضررين.

أصيب حوالي 120000 طفل تتراوح أعمارهم بين 0 و14 عامًا بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2023، وحدثت حوالي 77000 من هذه الإصابات الجديدة في بلدان التحالف العالمي. وبلغ عدد الوفيات المرتبطة بالإيدز بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و14 سنة 76000 على مستوى العالم، وتمثل دول التحالف العالمي 49000 من هذه الوفيات غير الضرورية، ولا تزال معدلات الانتقال العمودي مرتفعة للغاية في بعض المواقع، لا سيما في غرب ووسط أفريقيا، حيث تتجاوز المعدلات 20% فى بلدان من بينها نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال بيتر ساندز، المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، الذي يوفر التمويل لبرامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في أكثر من 100 دولة من خلال منظمة قطرية: "في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، يجب علينا أن نقوم بعمل أفضل بكثير للأطفال". نموذج الشراكة بقيادة."من أجل دعم البرامج الوطنية، قمنا بشراء أحدث أنظمة علاج الأطفال القائمة على دولوتيغرافير بأسعار متفاوض عليها. تساعد استثماراتنا في الأنظمة المختبرية على ضمان إجراء اختبار سريع للرضع المعرضين للفيروس، وبدء العلاج المضاد للفيروسات القهقرية المناسب لعمر الأطفال الذين تظهر نتيجة اختبارهم إيجابية. وتساعد أساليب الاختبار والعلاج المتمايزة في سد الفجوة التشخيصية وضمان تقديم المزيد من الخدمات التي تركز على الطفل.

ومن المثير للقلق أن الفجوة العلاجية بين البالغين والأطفال مستمرة في الاتساع.

وقالت أنوريتا باينز، المديرة المساعدة لفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز في اليونيسف: "إن 57 % فقط من الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يتلقون العلاج المنقذ للحياة، مقارنة بـ 77 % من البالغين" "بدون إجراء اختبارات وعلاج مبكر وفعال، يظل فيروس نقص المناعة البشرية يشكل تهديدًا مستمرًا لصحة ورفاهية الأطفال والمراهقين ويعرضهم لخطر الموت.

ولسد فجوة العلاج، يجب علينا دعم الحكومات لتوسيع نطاق أساليب الاختبار المبتكرة وضمان حصول الأطفال والمراهقين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية على العلاج والدعم الذي يحتاجون إليه.

في عام 2023، كان هناك 210000 إصابة جديدة على مستوى العالم بين الشابات والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا (130000 في دول التحالف العالمي)، وهو أعلى بأربعة أضعاف من الهدف المحدد لعام 2025 وهو 50000. ومن المهم منع حدوث إصابات جديدة بين هذه الفئة العمرية وهو أمر بالغ الأهمية لحماية صحة ورفاهية الشابات وللحد من خطر الإصابة بإصابات جديدة بين الأطفال.

وتؤدي أوجه عدم المساواة بين الجنسين وانتهاكات حقوق الإنسان إلى زيادة تعرض المرأة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وتقليل قدرتها على الوصول إلى الخدمات الأساسية. على الصعيد العالمي، واجهت واحدة من كل ثلاث نساء تقريبًا شكلاً من أشكال العنف خلال حياتها، وتتأثر المراهقات والشابات بشكل غير متناسب بعنف الشريك في بلدان التحالف العالمي الأربعة التي تتوفر عنها البيانات، لا تسير البلدان حاليًا على المسار الصحيح لتحقيق هدف ضمان أنه بحلول عام 2025، يعاني أقل من 10% من النساء والسكان الرئيسيين والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من عدم المساواة على أساس الجنس والعنف بين الجنسين.

"لقد كان من الرائع أن نرى عدد أرواح الأطفال التي يمكن إنقاذها عندما يجتمع جميع أصحاب المصلحة والشركاء معًا للالتزام بالقضاء على الإيدز لدى الأطفال. وعلى الرغم من إحراز الكثير من التقدم، لا سيما من خلال الإدخال الناجح لدواء دولوتيغرافير للأطفال، لا تزال هناك فجوات كبيرة

وقال السفير جون نكينجاسونج، منسق مكافحة الإيدز العالمي للولايات المتحدة والممثل الخاص لدبلوماسية الصحة العالمية: "يتعين علينا أن نلتزم من جديد بالهدف والابتكار للوفاء بالوعود التي قطعناها على أنفسنا بحلول عام 2025 وما بعده".

تم إطلاق التحالف العالمي للقضاء على الإيدز لدى الأطفال بحلول عام 2030 في عام 2022 من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لإعادة تنشيط جدول أعمال فيروس نقص المناعة البشرية لدى الأطفال. لقد تطور التحالف الآن، وبالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة، يضم التحالف حركات المجتمع المدني، بما في ذلك الشبكة العالمية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والحكومات الوطنية في البلدان الأكثر تضررا، والشركاء الدوليين، بما في ذلك خطة بيبفار والصندوق العالمي. هناك اثنتي عشرة دولة أعضاء: أنغولا، الكاميرون، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كينيا، موزمبيق، نيجيريا، جنوب أفريقيا، جمهورية تنزانيا المتحدة، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي.