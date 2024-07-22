ولى عهد البحرين: علاقاتنا مع الولايات المتحدة متقدمة على كافة الأصعدة

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أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى عهد مملكة البحرين، ما وصلت إليه العلاقات البحرينية الأمريكية من مستوياتٍ متقدمة آخذة فى التطور والنمو على كافة الأصعدة، بفضل ما تستند إليه من شراكةٍ استراتيجيةٍ متميزة.. مشيرًا إلى مواصلة البناء على ما تحقق من تعاونٍ مثمر بين البلدين، والاستمرار فى تطوير أوجه العلاقات الثنائية بما يسهم فى تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.



جاء ذلك خلال لقاء ولى العهد البحرينى مع الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمى رئيس هيئة الأركان البحريني، والفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية، والوفد المرافق.



وأشار ولى العهد - حسبما نقلت وكالة أنباء البحرين - إلى ما يربط المملكة والولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة، كانت آخرها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمنى والازدهار، وما تشكله من دورٍ هام فى تعزيز مسارات التعاون والتنسيق المشترك فى كافة المجالات، لا سيما العسكرية والدفاعية، والدفع بها نحو فضاءاتٍ أكثر اتساعًا وشمولًا.. منوهًا بالدور الهام للولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة فى دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار والسلام فى المنطقة والعالم.



وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.