وزير الاتصالات يوافق على توفير أجهزة حاسب آلى للاختبارات الإلكترونية بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أكد الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج على أن الجامعة تحرص على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس السيسى بضرورة تنفيذ مشروعات التحول الرقمى بالجامعة، ورقمنة المستشفيات الجامعية، بهدف مواكبة التطور العالمى فى هذا المجال، إلى جانب تسهيل وتسريع عملية تقديم الخدمات التعليمية والطبية المقدمة للطلاب وأهالينا من محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

وفى هذا الصدد التقى الدكتور حسان النعماني، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة، بهدف بناء القدرات الرقمية وتحقيق التنمية المجتمعية الرقمية المستدامة، والتطوير المؤسسى الرقمي، بالإضافة إلى نشر الثقافة الرقمية.

وقال النعمانى أن الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء وافق على مد خط فايبر يربط بين المستشفى الجديد وشبكة المعلومات بالجامعة، بهدف توفير خدمة تعليمية وطبية مميكنة فى المستشفى وما يطرأ من مشروعات تنموية ـخرى، والذى سيساهم فى رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية، وتسهيل الخدمات على المريض، وتوفير وقت وجهد العاملين بالمستشفى الجديد، والتى تخدم خدماتها العلاجية المجانية لآلاف من المرضى من إقليم جنوب الصعيد بوجه عام.

وأضاف النعماني، أن الدكتور عمرو طلعت وافق أيضاً على توفير عدد مناسب من اجهزة الحاسب الآلى لتجهيز مبنى الاختبارات الإلكترونية والذى تم انشائه بالمقر الجديد، ويسع ما يقرب من 5 آلاف طالب وطالبة، تمهيداً لبدء تشغيله من العام الدراسى القادم، بهدف تطوير طرق تقييم الطلاب، وتوفير الشفافية فى عمليات التصحيح والرصد وسرعة إعلان النتائج.

وأشار النعمانى إلى أنه خلال اللقاء أيضا وافق الدكتور عمرو طلعت على توفير سيرفرات وأجهزة تأمين لتسهيل عملية الرقمنة بالجامعة والحفاظ على أمن وسرية البيانات لديها.

وفى ختام اللقاء وجه رئيس الجامعة الشكر لوزير الاتصالات لاتساع آفاق التعاون المثمر بين الطرفين والاستجابة لجميع مطالب الجامعة والتى سيكون لها بالغ الأثر فى تقديم خدمات تعليمية وطبية على مستوى عالى من الجودة، مؤكداً أن الدكتور

عمرو طلعت وعد بزيارة قريبة لجامعة سوهاج خلال شهر اغسطس القادم لمتابعة ما تم تنفيذه على أرض الواقع، من كافة الأعمال التكنولوجية والرقمية التى تستهدف تحويل الجامعة إلى جامعة ذكية.