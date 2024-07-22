وزير الأوقاف يجرى اتصالا هاتفيا بالواعظة مرفت عزت إثر تعرضها لحادث أليم للاطمئنان عليها

كتب لؤى على

أجرى الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف اتصالًا هاتفيا بالواعظة مرفت عزت الواعظة بمديرية أوقاف القاهرة، للاطمئنان على حالتها الصحية إثر تعرضها لحادث أليم أثناء عودتها من قافلة الواعظات بالقاهرة.

وتمنى وزير الأوقاف خلال اتصال هاتفي بالواعظة مرفت عزت الشفاء العاجل وأن يرفع الله عنها كل مكروه وأن يخفف عنها كل ألم.

وأكد وزير الأوقاف أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الأوقاف تولي ملف المرأة بصفة عامة وملف الواعظات بصفة خاصة اهتمامًا كبيرًا، حيث أعلنت وزارة الأوقاف عن مؤتمرها الدولي الخامس والثلاثين تحت عنوان: "دور المرأة في بناء الوعي" وهو المؤتمر الدولي الأول للواعظات، والذي سيعقد في الفترة من 25 و 26 أغسطس القادم 2024م، ويتضمن المحاور التالية :

1. المحور الأول : دور المرأة في بناء الوعي الديني.

2. المحور الثاني : دور المرأة في بناء الوعي الثقافي.

3. المحور الثالث : دور المرأة في خدمة المجتمع.

4. المحور الرابع : دور المرأة في بناء الأسرة وتنشئة الطفل.

5. المحور الخامس : التجربة المصرية في تمكين المرأة.

وكلف الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بموفاته بتقرير يومي عن الحالة الصحية للواعظة مرفت عزت، متمنيا لها الشفاء العاجل والعودة إلى ساحة الدعوة بجانب شقيقاتها من الواعظات.

كما أكد الدكتور أسامة الأزهري أنه يوفر كل سبل الدعم للواعظات للقيام بدورهن الدعوي المنير على أكمل وجه، لتوصيل محتوى الخطاب الديني المنير لكافة سيدات مصر الكريمات.