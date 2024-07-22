وزارة الصحة: المضاد الحيوى لا يستخدم كخافض للحرارة

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لا يستخدم المضاد الحيوي كخافض للحرارة، وهذا الاعتقاد من أكثر صور الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية باعتبارها أدوية خافضة للحرارة، ويسبب ذلك تأثيرا سلبياً على الصحة بشكل عام، ويؤدي إلى تكون البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. ​​

وتابعت وزارة الصحة والسكان: من أشهر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية:​​

-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.​​

-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.​​

-استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.​​

-استخدام المضاد الحيوي بدون الرجوع لمقدم الرعاية.​​

-استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.​​

-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.​​

-استخدام المضاد الحيوي لعلاج عدوى فيروسية.​​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؛ لأنه يؤدي إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ مما يجعل علاج البكتيريا أكثر صعوبة.​​