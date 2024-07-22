هانتر بايدن: والدى أعطى الكثير من قلبه

محمد جمال

قال هانتر ابن الرئيس الأمريكى جو بايدن إن والده أعطى الكثير من قلبه، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

بدورها، أعادت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكى جو بايدن نشر نص إعلان الرئيس جو بايدن الانسحاب من الترشح للانتخابات الرئاسية وأرفقته بـ"إيموجي".

ونشرت جيل النص التاريخى الذى أعلن من خلاله بايدن انسحابه من السباق نحو البيت الأبيض على منصة "إكس" إلى جانب "إيموجي" القلب الوردى المزدوج.

ونظرا للضغوط الديمقراطية، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، انسحابه من السباق على منصب رئيس الولايات المتحدة، المقررة في 5 نوفمبر المقبل.

وقال الرئيس بايدن في بيان: لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيسكم. وبينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي.

وأضاف بايدن أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق هذا الأ