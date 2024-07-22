هاريس تجمع نحو 50 مليون دولار خلال ساعات فى أكبر يوم للتبرعات بانتخابات 2024

كتبت ريم عبد الحميد

فى أول يوم بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من سباق الرئاسة الأمريكي، وتأييده لترشح نائبته بدلا منه، جمعت كامالا هاريس 49.6 مليون دولار من التبرعات لحملتها من جانب الناخبين، بحسب ما ذكرت شبكة سى إن إن.

كما أعلنت المنصة الإلكترونية لجمع التبرعات للديمقراطيين ActBlue أن هذا اليوم هو الأكبر فى جمع التبرعات فى الدورة الانتخابية لعام 2024.

ومن المقرر أن تلقى هاريس خطابا مساء اليوم، الاثنين، من البيت الأبيض، فى أول ظهور لها منذ إعلان بايدن انسحابه ودعمه لها. وخلال الساعات الماضية أجرت نائبة الرئيس الأمريكي اتصالا هاتفيا مع الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون، كما تحدثت مع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون.

وبحسب مصادر لسى إن إن، فإن هذه المحادثات كانت جزءا من أكثر منن 10 ساعات قضتها هاريس فى إجراء مكالمات هاتفية مساء الأحد لحشد الدعم من القادة الديمقراطيين بعد انسحاب بايدن.