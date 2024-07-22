نائب محافظ سوهاج يقود حملة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتحرير 8 محاضر

سوهاج عمرو خلف

قاد الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، اليوم، حملة مكبرة على السلاسل والمحلات التجارية بمدينة سوهاج، يرافقه اللواء أشرف نصحي رئيس جهاز حماية المستهلك بسوهاج، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن ضبط الأسعار، والمتابعة المستمرة لحملات إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق.



وبدأت الحملة أعمالها بتفقد أحد السلاسل التجارية بمنطقة سيتي، واطمأن نائب محافظ سوهاج على توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، وخاصة " السكر، والزيت، والسمن، والأرز، واللحوم "، كما اطمأن على جودة تلك المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مؤكدا على ضرورة وضع الأسعار على جميع السلع والمنتجات بشكل ظاهر، على أن تكون مناسبة دون مغالاة.



وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 8 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وأشار نائب المحافظ إلى استمرار تلك الحملات بجميع مراكز المحافظة لضبط الأسواق، والسيطرة على الأسعار.