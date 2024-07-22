نائب محافظ بنى سويف يناقش إجراءات الانتهاء من مشروعات "حياة كريمة" بقطاع مياه الشرب

بنى سويف هانى فتحى

عقد بلال حبش، نائب محافظ بنى سويف، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات قطاع مياه الشرب بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزى ببا وناصر، فى ضوء توجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف.

حضر الاجتماع الدكتور محمد جبر المنسق العام للمبادرة "معاون المحافظ"، على يوسف رئيس مدينة ناصر، مدحت صلاح رئيس مدينة ببا، المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ،المهندس عبدالرحمن فوزى والمهندس محمد خلف من شركة دار الهندسة، المهندسة هبة الباجى مدير عام منطقة بنى سويف لجهاز التعمير، لمياء العربى مدير إدارة المجالس واللجان و أعضاء مبادرة "حياة كريمة" :أحمد إبراهيم، رانيا سمير، ونيرة نبيل)، ومسؤولين من شركة المياه ببنى سويف.

ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والتفاصيل المتعلقة بتلافى بعض الملاحظات التى رصدتها دار الهندسة فى المشروعات التى تم الانتهاء منها ، حيث تم التوجيه بسرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية ورفع المطابق والتطهير لبدء تشغيل تلك المشروعات فى أسرع وقت ممكن، بجانب مناقشة موقف تنفيذ وصلات المياه بالمناطق ذات الطبيعة الصخرية، وتستلزم حلولًا هندسية معينة لتنفيذها بالكفاءة المطلوبة ، علاوة على استعراض موقف توصيل المياه والصرف الصحى بمشروعات التنمية المحلية التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة فى مجالات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء.

وجه نائب المحافظ بإعداد جدول زمنى دقيق ومفصل للانتهاء من مشروعات القطاع فى القرى المُدرجة بالمبادرة، بالتوازى مع المتابعة المستمرة والتقييم الدورى لمستوى التقدم فى تنفيذ هذه المشروعات، لضمان تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما كلف نائب المحافظ مسؤولى القطاع بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير خدمة مياه الشرب بشكل دائم للمناطق السكنية الجديدة والطوابق العليا المتأثرة بأعمال التوسعات ومد الشبكات، مشيرًا إلى توجيهات المحافظ، الدكتور محمد هانى غنيم، بأهمية العمل على إيجاد حلول وبدائل مبتكرة لضمان وصول المياه لجميع المواطنين فى هذه المناطق.