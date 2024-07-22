موسم رزق للعمال وسعادة للأهالى.. استمرار موسم جنى المانجو بمزارع قنا.. صور

قنا - صابر سعيد

موسم الخير الذي يبدأ المزارعين جني ثماره مع بداية الصيف فمنذ أسابيع بدأ مزارعي المانجو في محافظه قنا حصاد المحصول الوفير هذا العام، وهو من المحاصيل التي يعتمد عليها عدد من المزارعين لبيع ثمارها في فصل الصيف ويفضلها العديد من المواطنين.

فهنا في جنوب محافظه قنا وبالتحديد مركز نجع حمادي يأتي العمال في الصباح إلى مزارع المانجو يحصدون الأنواع المختلفة ثم يبدأون في فرز المانجو ووضعها داخل كراتين لتصبح جاهزة للبيع وتتواجد أنواع عديدة من المانجو أبرزها الزبدة والصديقة والبلدي والعويسي والفص وغيره من الأنواع.

قال عبد الرحمن منصور، تاجر مانجو، إن موسم حصاد المانجو يبدأ من منتصف شهر يونيو ويستمر حتى أغسطس والبداية تكون في أسوان نظرا لارتفاع درجات الحرارة ثم قنا ومحافظات الصعيد، وهناك أنواع مختلفة لشتلات المانجو منها مستورد ومنها بلدي.

وأوضح منصور، أن الأنواع المنتشرة التي يتم حصادها من الأصناف المحلية الصديقة والعويسي والتيمور والعرابي والسكرية ويعرفها عدد كبير من الزبائن ويفضلونها عن الأنواع المستوردة وكذلك هناك نوع معروف بأبو إسماعيل لا يتواجد إلا داخل نجح حمادي ومعرف بين التجار.

وأشار محمد عماد، تاجر، إلي موسم حصاد المانجو يمثل مصدر رزق لكثير من العاملين والمزارعين لأشجار المانجو حيث تتوفر العمالة في ذلك الموسم وبالتحديد في فصل الصيف، وتبدأ اليومية من 200 جنيه للعامل في اليوم الواحد، ثم تحمل إلى الشادر وتوفر عماله هناك ثم للبائع الذي يبيع للزبون ويعتمد عليها كمصدر دخل خلال موسمها.



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