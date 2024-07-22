معاينة موقع الحريق بمعرض سجاد شهير فى المعادى

كتب بهجت أبو ضيف

عاين رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، معرض سجاد شهير، اشتعل به حريق في المعادي، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، بالإضافة إلى تحديد سبب اشتعال النيران، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب اندلاع الحريق.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل معرض سجاد شهير فى المعادى دون إصابات بعدما انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بمبنى معرض سجاد شهير في المعادي، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية، من محاصرة النيران وإخمادها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

