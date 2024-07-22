مصر تتقدم 8 مراكز في الترتيب العالمي لمتوسط سرعات الإنترنت الثابت

كتبت هبة السيد

كشف مؤشر Speedtest العالمي لمقاييس أداء الاتصال بالإنترنت تقدم مصر 8 مراكز في الترتيب العالمي لمتوسط سرعات الإنترنت، خلال شهر يونيو 2024 مقارنة بشهر مايو 2024.

وبحسب مؤشر Speedtest، احتلت مصر المركز الـ 71 عالميًا بسرعة 80 ميجابت/ث في الثانية بدلًا من المركز الـ 79 في مايو الماضي بسرعة 75.44 ميجابت/ث

ونجحت مصر في تحقيق هذا الإنجاز نظرا لعمليات التطوير والتحديث المتواصلة التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الشركة المصرية للاتصالات لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة خدمات الإنترنت في مصر اعتمادا على تقنيات متقدمة كتقنيات الألياف الضوئية.